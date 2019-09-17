В Тернополе похоронили разведчика ВСУ, убитого снайпером

В Тернополе вчера, 16 сентября, в церкви св. апостола Петра попрощались с погибшим украинским воином-разведчиком Михаилом Цимбалистым, уроженцем села Увисла Гусятинского района Тернопольской области.



34-летний майор Цимбалистый, военнослужащий одного из разведывательных подразделений ВСУ, погиб 13 сентября, во время выполнения боевого задания от пули снайпера наемников РФ.

Чин погребения состоялся на Микулинецком кладбище Тернополя.

Михаил Цимбалистый посмертно награжден высшей военной наградой разведки Украины – "Звездой Славы". Известно, что он вырос в семье военных: его отец – подполковник запаса, а брат -подполковник ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки, 16 сентября, и с начала сегодняшних на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Ранее в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил 10 сентября, скончался военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Максим Кондратюк.

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