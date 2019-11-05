В Тернополе поймали грубияна, который месяцами донимал полицейских: видео

В Тернополе задержали грубияна, который месяцами донимал полицейских. Звонил на горячую линию 102, грязно ругался и обзывал диспетчеров. А на днях сообщил, что подорвет местный отдел полиции.

И только после этого следователи наконец вышли на след "телефонного террориста". Задержанному 60 лет. Почему приставал к полицейским, объяснить не смог. За такие шутки ему теперь грозит до 6 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как житель Донбасса установил "рекорд" и попал в психбольницу. Суд Краматорска отправил на принудительное лечение местного жителя, который с 1 октября 2018 года по 12 февраля 2019 года совершил почти 47 тысяч звонков на номер 103.

А еще в Украине идет активная борьба с "лжеминерами". Телефонные террористы регулярно поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре. И правоохранительные органы регулярно ловят тех, кто устраивает ложные минирования. Так совсем недавно СБУ разоблачила двоих "минеров" в Киеве и Николаеве. Один из подозреваемых оказался студентом, а второй – обвиняемым в судебном процессе.

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