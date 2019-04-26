В Тернополе пожилых людей учат пользоваться смартфонами

Для этого в городе организовали специальные курсы





Спецкурс для пенсионеров организовал городской центр Просвещения. Если в 19-м веке организация учила украинцев грамоты, то в 21-м – цифровым знаниям. Пенсионеров разделили на несколько групп по десять человек. За несколько занятий они уже научились пользоваться Viber и Skype и поиском в интернете. Слушатели курса в восторге. Уверяют, что учиться им легко и интересно.

Напомним, не так давно жители Винницы устроили акцию, участники которой"сдавали" детей "напрокат" бабушкам и дедушкам, которые живут в доме-интернате.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве прошел флеш-моб под названием "Давайте поможем бабушкам!". Около ста волонтеров одного из благотворительных фондов на протяжении нескольких часов покупали в супермаркетах продукты для неимущих киевских пенсионеров.

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