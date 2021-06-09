В Тернополе призывник выпал из окна военкомата на 4-м этаже. После этого его избили военные (видео)

Медики говорят, что молодой человек чудом выжил, сейчас он находится в реанимации – подробности инцидента

В Тернополе мужчина выпал из окна военкомата на четвертом этаже. 22-летний Святослав Шмыглик сломал ноги, позвоночник и ребра. За его жизнь борются реабилитологи.

Реклама

"Сегодня" выясняли подробности инцидента.

"Это я чтобы увидеть сына так падал с четвертого этажа. С военкомата, Троллейбусная, 5", – сказал Святослав.

Однако его любимая, Елена Кизима, сомневается, что он рисковал собой именно из-за сына. Хотя и видел малыша только один раз, мельком. Елена приносила ребенка в призывной пункт, где новоиспеченный отец готовился к отправке в армию. Должен был служить по контракту в артиллерийской бригаде.

За несколько часов до инцидента они разговаривали по телефону и Святослав был в хорошем настроении, говорит Елена.

"Готовились спать. И в полночь позвонил снова и попросил за ним приехать. Сказал, что сломал ногу и просил забрать. Я подошла за остановку и его там подняла. Там помог таксист его донести до машины", – сказала Елена.

Реклама

Когда пострадавшего посадили в авто, с территории военкомата прибежала группа военных. Они вытащили Святослава и избили, а Елене брызнули в лицо из газового баллончика.

То, что Святослав выжил – чудо, говорят врачи. Но какие ушибы получил от избиения, а какие – от падения, сказать точно не могут.

"Черепно-мозговая травма, повреждения костей лицевого черепа, ушиб грудной клетки, переломы компрессионные грудного и поясничного отдела позвоночника. Открытый перелом пяточной кости", – сказал директор больницы Ярослав Чайковский.

В областном военкомате заявили: начальник в командировке, заместитель на больничном, а пресс-офицер на похоронах. Прокуратура начала уголовное производство по факту превышения военными полномочий.

Однако что произошло в казарме в тот вечер, Святослав не сказал ни любимой, ни съемочной группе "Сегодня". Медики же заверили, что впереди длительное лечение.

Напомним, в Киеве обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.

Реклама

Кроме того, в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа.