В Тернополе малыш выпал из окна: играл с братом в прятки

В момент происшествия мать обоих мальчиков находилась дома

В Тернополе на улице Дружбы 5-летний мальчик выпал из окна второго этажа.Как выяснилось, в момент падения мальчик находился в квартире вместе с матерью и старшим братом. Дети играли, и младший, чтобы спрятаться, забрался на подоконник (окно было открыто).



После падения ребенка сразу были госпитализировали. К счастью, ребенок не сильно травмировался, обошлось синяками и ушибами.





Полицейские призывают родителей более тщательно заботиться о безопасной детей, особенно в период летних каникул: "Не оставляйте детей без присмотра в помещении, где открыто окно; установите на окнах замки, фиксаторы или блокирующие устройства; не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник; не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте на нем сидеть; по возможности, используйте специальные усиленные москитные сетки или позаботьтесь об установке защитных решеток".

Напомним, не так давно в городе Борислав Львовской области ребенок выпал из окна квартирыв одном из жилых домов. Предварительно установлено, школьница упала по собственной неосторожности. Взрослых в это время в квартире не было.

Напомним, недавно во Львове в одну из больниц с диагнозом "сотрясение головного мозга, перелом челюсти и гемосинус" госпитализировали четырехлетнего мальчика. Ребенок травмировался в результатепадения из окна офисного помещения на втором этажездания.

А в Тернопольской области малыш, которому исполнилось год и два месяца, смог самостоятельно взобраться на подоконник и через открытое окно, защищенное москитной сеткой, выпал с высоты четвертого этажа.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области жители переполошились из-за маленького ребенка в окне на третьем этаже многоэтажки. Его заметили прохожие. Ребенок мог выпасть в любой момент. Как оказалось, родители ребенка были в квартире. Они спали. Сначала разбудили отца, он и снял ребенка с подоконника.

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