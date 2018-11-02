В Тернополе разгораются споры вокруг подорожания проезда и социальной карты города

Нововведение горсовета – трехуровневый тариф на общественный транспорт – как для маршруток, так и для троллейбусов

В Тернополе вдвое подорожал проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда в маршрутке выросла до 9 гривен, троллейбусе – до 8. Однако такие цены будут не для всех.

Нововведение горсовета – трехуровневый тариф на общественный транспорт – как для маршруток, так и для троллейбусов. Самое дорогое – платить наличными. Немного дешевле – пополнять электронный билет. Самый выгодный вариант – так называемая карта жителя Тернополя.

"Электронный билет – социальная карта Тернополя. Это персонифицированный (билет, – Ред.), который себе наши жители делают. Для них тогда билет будет стоить в электротранспорте 5 гривен, а в автобусе 6 гривен. У нас есть аналогично и простой электронный билет", – рассказывает Игорь Мединский, начальник управления транспорта, коммуникаций и связи Тернопольского горсовета.

Местные тем временем, собираются по возможности отказываться от общественного транспорта.

Представители местных общественных организаций двойное подорожание проезда

считают незаконным, и намерены обжаловать в суде. К тому же уверены, что персональные данные горожан, которые получают карточку жителя Тернополя, не защищены.

"Тернополь выбрал очень интересную модель, где все транзакции идут через одно частное предприятие. После хакерских атак со стороны России и других стран у нас вообще нет никакой гарантии (безопасности, – Ред.)", – поясняет Иван Рудакевич, глава "Центра локального развития общественных инициатив".

Карту Тернополя оформила уже почти половина жителей города, уверяют в мэрии. В воскресенье же местные собираются на акцию протеста против подорожания проезда.

Ранее сообщалось о транспортной революции в Харькове: проезд оплатят картой.

Также мы писали о том, что в Запорожье тестируют новую систему оплаты проезда в общественном транспорте.