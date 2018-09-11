Тернопольский изобретатель показал робота для уборки картофеля

Изобретатель рассказал, как пришел к мысли создания робота для копания картошки

В Тернопольской области, где копание картошки является настоящим ритуалом, изобрели робота, который помогает в нелегком деле сбора корнеплодов.

"Кем бы ты ни был до картошки, на картошке ты просто копаешь. И носишь ведра. Я уже теперь не просто ношу, у меня теперь робот носит, фактически возит", – со смехом рассказал изобретатель, дизайнер-технолог Петр Головатый.

Для подтверждения своих слов мужчина идет на огород вместе со своим помощником-роботом и управляет им дистанционно – с помощью пульта.

"Фактически он заменяет силу одного человека, чтобы носить ведра. Хотя даже не одного, а двоих, потому что мы попробовали – тут пять ведер помещается", – добавил он.

По словам изобретателя, робота он придумал, чтобы облегчить работу на огороде. В то же время его сосед картошку собирает традиционно.

А вот в селе Кровинцы на огороде семьи Бедзиков трудятся учителя и бухгалтеры.

"Вся область копает картошку. А выбор, выбор есть?" – заявил учитель и изобретатель Игорь Бедзик.

Глава семьи, чтобы женщины не портили маникюр, сделал свое небольшое изобретение.

"Я на работе считаю деньги. И как я буду с людьми работать? Так он мне придумал вот такое", – рассказала бухгалтер Ирина Бедзик.

Специальная ручная миникопалка помогает искать картошку в земле.

"Каждый раз я думаю осенью, чтобы что-то вместо меня работало. Но пока что это нереально, наверное", – призналась учитель Ольга Бедзик.

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