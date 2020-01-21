В Тернополе родился "четырехмесячный" ребенок: фото

Фото: Тернополь24

В Тернополе родился мальчик, который по размерам соответствует четырехмесячному ребенку.

Как сообщает Ternopil24, мать ребенка, 36-летняя женщина, при рождении вес малыша составил 6 кг 800 грамм, рост – 63 сантиметра. При этом "нормой" при рождении считается вес 3,6 кг, а рос – 56 см.

Женщина добавила, что все ее дети рождались с немалым весом, а всего в семье воспитывают шестерых мальчиков и шесть девочек. Дочка, которая появилась на свет два года назад, при рождении весила 5 кг 500 граммов.

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Своего первого малыша Татьяна Юрчук родила в 18 лет, при этом супруги никогда не занимались планированием, полагаясь во всем на Бога.

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Добавим также, что малыш появился на свет самостоятельно, без кесарева сечения, и врачи не зафиксировали у нее никаких разрывов, хотя слишком большой вес всегда несет большие риски как для здоровья матери, так и для малыша.

Напомним, ранее мы сообщали, что 12-летняя девочка родила ребенкав Ровно, а позже сбежала из медучреждения, бросив малыша.

Также мы сообщали, что в Мелитополе 14-летняя беременная, которая пряталась от врачей, родила ребенка. За всю историю Мелитопольского роддома – это одна из самых молодых мам. При этом самих родителей роженицы, как и отца ребенка, никто не видел. Хотя матери подростка нужно оформить опекунство на новорожденного, поскольку ее дочь несовершеннолетняя. На вопрос, где отец ребенка, девочка ответила: "У нас так все замуж выходят".

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