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В Тернополе скорая с вакциной попала в ДТП (видео)

18 марта, 12:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадали трое человек

В Тернополе карета скорой помощи с вакциной от коронавируса попала в аварию.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", автомобиль остановился на регулируемом пешеходном переходе, в это время в него влетел другой легковой автомобиль. Пострадали трое пассажиров, которые находились в машине медиков.

Отмечается, что медики ехали в сторону города Бучач, везли вакцину. Ампулы с препаратом во время ДТП не были повреждены.

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Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Тернополе за нарушение карантина будут отключать воду и отопление. Коммунальные службы уже получили соответствующее распоряжение.

Также напомним, в Украине от коронавируса привили почти 82 тысячи человек. За текущие сутки сделано на 8 прививок меньше, чем за прошедшие.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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ДТП Тернополь вакцина скорая помощь
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