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В Тернополе спасали котенка: не мог выбраться из бронетранспортера

18 июля, 06:30

Испуганное и обессиленное животное сразу же нашло приют у свидетелей происшествия

На днях в оперативно-диспетчерскую службу ГСЧС поступило сообщение о том, что в Тернополе на территории  Старого парка, на площадке военной техники, в один из экспонатов попал котенок. Животное не могло самостоятельно выбраться на волю и своим жалобным мяуканьем привлекло внимание прохожих. Последние и обратились за помощью к спасателям.

"Сотрудники Службы спасения, прибывшие на вызов, с помощью спасательного снаряжения открыли люк бронетранспортера и спасли котенка. Испуганное и обессиленное животное сразу же нашло приют у небезразличных граждан, ставших свидетелями происшествия", – сообщают в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что Во Львове волонтеры решили подсчитать бездомных котов.

Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.

Напомним, недавнов Ужгороде  бойцы ГСЧС спасали котенка, который  застрял в щели открытого балконного окна на 4-м этаже городской пятиэтажки. Он по-кошачьи очень громко "просил о помощи", ведь продвинуться не мог ни вперед, ни назад.

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Тег спасатели, Тернополь, котенок, БРДМ

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