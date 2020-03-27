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В Тернополе тело умершего от COVID-19 выдали родным в черном мешке (видео)

27 марта, 11:31

Руслан Ровик

Врачи не объяснили родственникам, как правильно хоронить умершего

Сотрудники Тернопольской инфекционной больницы выдали тело умершего от коронавируса мужчины родственникам в черном пакете, не предупредив их, как правильно его хоронить.

Об этом сообщило местное издание "Овід".

Родные сняли на видео, как черный пакет с телом умершего пытается положить в гроб его зять.

Дочь умершего 68-летнего пенсионера, Ольга Тутова, которая приехала забирать тело, рассказала, как все происходило.

"Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб поставить", – рассказала она.

Позже работник больницы помог занести гроб в машину.

Тело умершего в родное село Коваливка родственники доставили на собственной машине. После того как гроб вынесли, машину продезинфицировали также самостоятельно, как могли.

Мужчину похоронили в тот же день, причем никто из односельчан не захотел помочь родственникам – могилу копали зять, сельский голова, мэр Монастыриска и его заместитель.

Сейчас в области нет четко разработанного алгоритма действий и процедуры, как должно происходить захоронение людей, умерших от коронавируса.

Напомним, ранее в Тернопольской области по состоянию на вечер 26 марта было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных оказались девять медиков.

Также мы писали о подробностях заражения COVID-19 священника на Тернопольщине. Всех людей, которые были на службах, призвали изолироваться. Отмечается, что церковь в Залещиках большая, туда может поместиться 100-120 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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