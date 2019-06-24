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В Тернополе троллейбус задавил женщину

24 июня, 22:23

Пожилая женщина упала и оказалась под колесами


В Тернополе пенсионерка погибла под колесами троллейбуса. Пассажирка выходила из его салона, но, как рассказывают очевидцы, водитель не дождался, пока она спустится, и тронулся с места. Пожилая женщина упала и оказалась под колесами. Умерла в больнице.

На остановке – кровавые пятна. Возле троллейбуса, который переехал пассажирку, работают полицейские. Трагедия произошла утром. 73-летняя женщина, выходя из салона, еще не успела ступить на тротуар, как водитель закрыл двери и двинулся с места.

"Трогался с места соответственно влево и задней частью троллейбуса задел женщину, она упала на землю. Он может и переехал через нее, и соответственно она еще получила дополнительные травмы, ударившись о землю, об асфальт головой", – рассказывает начальник отдела коммуникации ГУНП в Тернопольской области Сергей Крета.

Наряду с троллейбусом – только кондуктор и водитель. Что на самом деле произошло и как спасали женщину, рассказывать отказались.

С многочисленными тяжелыми травмами жительницу Тернополя доставили в больницу.

"У пациентки по предварительным данным закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, повреждения таза с открытым переломом правобедренной кости, а также перелом левой голени", – поясняет директор коммунального некоммерческого предприятия "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи" Ярослав Чайковский.

Несколько часов медики боролись за жизнь пациентки, но ее сердце остановилось. Полиция ищет очевидцев трагедии.

"Следователи выясняют все обстоятельства и детали дорожно-транспортного происшествия. Также  обращаемся к очевидцам или свидетелям происшествия. Возможно, водитель какой-то ехал с видеорегистратором и зафиксировал эти события", – говорит Сергей Крета.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". За смерть женщины под колесами троллейбуса водителю грозит до восьми лет заключения.

Ранее в Днепре троллейбус наехал на женщину. Троллейбус тронулся и задним правым колесом переехал женщине ногу.

Напомним, девять человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Виннице. Столкновение произошло, когда трамвай заканчивал проезжать перекресток.

А в Киеве троллейбус сбил мужчину. Мужчина переходил дорогу не на пешеходном переходе.

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Тег ДТП, водитель, троллейбус, наезд, очевидцы

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