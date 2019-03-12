В Тернополе уборщица нашла сумку, набитую патронами
Полицейские насчитали 126 патронов различного калибра к различным видам нарезного оружия
Более ста единиц патронов обнаружили работники Тернопольского отдела полиции в сумке, найденной в центре города.
"Поступило сообщение от жительницы областного центра, что, убирая придомовую территорию в центре города, она заметила подозрительную сумку. О находке решила сообщить правоохранителям", – сообщают в полиции.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Осмотрев содержимое сумки, полицейские обнаружили в ней 126 патронов различного калибра к различным видам нарезного оружия.
Опасные предметы работники полиции изъяли и направили на исследование в областной Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, не так давно в Хмельницкой области работники полиции и СБУ, с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружиемна территории Украины.
Ранее мы сообщали, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия. Во время обыска в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Сыхов сотрудники полиции обнаружили пистолет Макарова, емкость с порохом, патроны разного калибра, а также к охотничьему оружию несколько гильз.
Добавим, что в последнее время в Украине муссируется тема разрешения на ношение оружия. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.
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