В Тернополе уборщица нашла сумку, набитую патронами

Полицейские насчитали 126 патронов различного калибра к различным видам нарезного оружия

Фото: Нацполиция

В Тернополе уборщица нашла сумку, набитую патронами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/794/217/5c87942174693.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/794/217/5c87942174693.png 2019-03-12T13:14:00+02:00 Запад Полицейские насчитали 126 патронов различного калибра к различным видам нарезного оружия

Более ста единиц патронов обнаружили работники Тернопольского отдела полиции в сумке, найденной в центре города.



"Поступило сообщение от жительницы областного центра, что, убирая придомовую территорию в центре города, она заметила подозрительную сумку. О находке решила сообщить правоохранителям", – сообщают в полиции.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Осмотрев содержимое сумки, полицейские обнаружили в ней 126 патронов различного калибра к различным видам нарезного оружия.



Опасные предметы работники полиции изъяли и направили на исследование в областной Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, не так давно в Хмельницкой области работники полиции и СБУ, с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружиемна территории Украины.

Ранее мы сообщали, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия. Во время обыска в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Сыхов сотрудники полиции обнаружили пистолет Макарова, емкость с порохом, патроны разного калибра, а также к охотничьему оружию несколько гильз.

Добавим, что в последнее время в Украине муссируется тема разрешения на ношение оружия. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

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