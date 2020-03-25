Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

В Тернополе умер инфицированный COVID-19 мужчина

25 марта, 09:37

Татьяна Власенко

Мужчине было 68 лет

В Тернополе умер инфицированный коронавирусом мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной с COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырского района", – рассказали в штабе.

Отмечается, что мужчине было 68 лет.

Реклама

В тренде
Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе: где было "жарко"

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины, согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).

Кроме того, ранее в Тернополе подтвердили первый в городе случай заражения коронавирусной инфекцией. Мужчина 1965 года рождения работает стоматологом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус тернопольская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)Запад
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 мартаУкраина
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной областиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...