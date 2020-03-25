В Тернополе умер инфицированный COVID-19 мужчина

Мужчине было 68 лет

В Тернополе умер инфицированный коронавирусом мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной с COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырского района", – рассказали в штабе.

Отмечается, что мужчине было 68 лет.

Реклама

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины, согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).

Кроме того, ранее в Тернополе подтвердили первый в городе случай заражения коронавирусной инфекцией. Мужчина 1965 года рождения работает стоматологом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама