В Тернополе ужесточили карантин: что запретили

В городском штабе ввели новые ограничения из шести пунктов

В Тернополе городские власти решили ужесточить карантинные ограничения, учитывая рост числа заболевших коронавирусом.

Соответствующее решение принято на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19.

В документе, принятом по итогам рассмотрения эпидемической ситуации, предписано:

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- запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и мероприятий, связанных с деятельностью объектов критической инфраструктуры);

- запретить в учреждениях общественного питания празднование массовых длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы);

- в учреждениях общественного питания клиентам можно находиться до двух часов с выполнением противоэпидемических мер;

- руководителям торгово-развлекательных центров и рынков поручено обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход и выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей;

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- работа учреждений, которые не могут обеспечить выполнение указанных требований, будет запрещена;

- перевозку пассажиров осуществлять в масках, в соответствии с количеством мест для сидения.

Кроме того, с 18 июня в городе будут ежедневно проверять, насколько придерживаются противоэпидемических мер в общественном транспорте, на рынках и в ТРЦ.

По состоянию на 17 июня в Тернополе зафиксировали 246 случаев коронавируса, 95 человек сумели побороть инфекцию, двое умерли.

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Напомним, что в Черновцах, несмотря на большое число зараженных коронавирусом, карантин решили смягчить.

В то же время Кабинет министров на заседании 17 июня принял решение о продлении карантина до 31 июля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы приняли ослабление карантина за его отмену, что повлекло за собой печальные последствия.

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