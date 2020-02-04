В Тернополе водитель обматерил и выгнал из автобуса детей-льготников: подробности скандала

Фото: Luda Sagaydak, Facebook

В Тернополе водитель рейсового автобуса "Ровно-Черновцы" не пустил в салон двух детей, которые купили билеты по удостоверению многодетной семьи. Мужчина не только выгнал девочек, а и обматерил их.

Все произошло на тернопольском автовокзале – дети хотели доехать из Тернополя в Копычинцы.

"Владелец автобуса, увидев эти билеты, прямым текстом послал детей. Старшая дочь сказала, что он не имеет права так поступать и обратилась к кассиру, чтобы выяснить причину. Кассирша объяснила, что она ничего не знает", – написала в Facebook мать девочек Людмила Сагайдак.

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Фото: Luda Sagaydak, Facebook

Свидетелем случившегося стал коллега водителя. Он пустил девочек в свой автобус, но за проезд попросил по 25 грн. Женщина отметила, что ее дети возвращались домой после соревнований. Старшая девочка – 15-летняя студентка, младшая – 14-летняя школьница.

Расследованием инцидента уже занялась местная полиция. В частности, копы выясняют причину отказа водителя детям в проезде. Также решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за то, что он обматерил детей.

"Правоохранители привлекут к проверке представителей Укртрансбезопасности, которые дадут оценку действиям водителя", – добавили в пресс-службе полиции.

Напомним, ранее в Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка. Как оказалось, пассажирка заплатила за свой проезд, а также предъявила удостоверение родителя многодетной семьи, которое давало ее дочери право на бесплатный проезд. Это разозлило маршрутчика, который стал ругаться.

Также в Ровно пассажиры сняли на видео поведение водителя маршрутки, который попросту выбросил из салона льготницу.

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