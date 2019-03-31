В Тернополе возле избирательного участка нашли детали гранаты

Возле забора школьного двора неизвестные бросили спусковой рычаг запала к ручной гранате РГД-5

Фото: Нацполиция

В Тернополе возле избирательного участка нашли детали гранаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0c7/3e5/5ca0c73e57a2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0c7/3e5/5ca0c73e57a2b.jpg 2019-03-31T16:59:00+03:00 Запад Возле забора школьного двора неизвестные бросили спусковой рычаг запала к ручной гранате РГД-5

В Тернополе возле школы на улице Леси Украинки около 15.00 обнаружили подозрительный предмет.

"Спусковой рычаг запала к ручной гранате РГД-5 обнаружил член избирательной комиссии, которая расположена в учебном заведении, когда вышел на улицу. Данный предмет находился за забором школы, вне избирательного участка", – сообщают в полиции.

Правоохранители установили, что угрозы окружающим найденный предмет не несет. Полицейские обследовали прилегающую территорию и взрывоопасных предметов не обнаружили.

Сведения о данном событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

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Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

По данным ЦИК, пять миллионов украинцев уже проголосовали на выборах президента. Наиболее активно украинцы продолжают голосовать в Запорожской, Луганской и Полтавской областях. В то же время во Львовской области проголосовали 14% избирателей .

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