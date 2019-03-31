В Тернополе возле избирательного участка нашли детали гранаты
Возле забора школьного двора неизвестные бросили спусковой рычаг запала к ручной гранате РГД-5
В Тернополе возле школы на улице Леси Украинки около 15.00 обнаружили подозрительный предмет.
"Спусковой рычаг запала к ручной гранате РГД-5 обнаружил член избирательной комиссии, которая расположена в учебном заведении, когда вышел на улицу. Данный предмет находился за забором школы, вне избирательного участка", – сообщают в полиции.
Правоохранители установили, что угрозы окружающим найденный предмет не несет. Полицейские обследовали прилегающую территорию и взрывоопасных предметов не обнаружили.
Сведения о данном событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях.
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.
Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.
Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
По данным ЦИК, пять миллионов украинцев уже проголосовали на выборах президента. Наиболее активно украинцы продолжают голосовать в Запорожской, Луганской и Полтавской областях. В то же время во Львовской области проголосовали 14% избирателей .
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Тернополе возле избирательного участка нашли детали гранаты". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы президента: как украинцы голосуют в США
В США находится крупнейшая после Канады украинская диаспора – 930 тысяч граждан украинского происхождения
Отношения Украины и США после выборов: Волкер сделал заявление
Соединенные Штаты не поддерживают персоналий, они поддерживают принципы