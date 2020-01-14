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В Тернополе три человека умерли от пневмонии: врачи объяснили ситуацию

14 января, 13:57

За последний месяц в городе увеличилось число больных гриппом

В Тернополе и области врачи отметили увеличения случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а также подчеркнули, что в последнее время у местных жителей появилась тенденция не обращаться к медикам в случае болезни, пока оно не зайдет слишком далеко.

Об этом шла речь на брифинге в Тернопольском городском совете, в котором принимали участие начальник отдела здравоохранения Василий Данчак и главные врачи больниц города.

Ранее ряд местных СМИ сообщили, что в регионе от пневмонии уже умерли три человека. По данным медиков, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ является стабильной и контролируемой, а ее показатели равны прошлогодним и несколько ниже, чем в 2018 году.

Данчак подчеркнул, что в настоящий момент количество заболевших даже не приблизилось к минимальной эпидемической черте – до нее остается еще 35%.

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В то же время, врачи напомнили о мерах профилактики заболеваний, а также отметили, что вакцинация является наиболее действенной мерой.

Между тем, главврач Тернопольской городской больницы №2 опроверг заявления, прозвучавшие в некоторых СМИ о якобы массовом заболевании вирусной пневмонией.

"Быстрое течение болезни (запущенной пневмонии – Ред.) и сопутствующие патологии привели к смерти трех пациентов. в одном случае подтвердили штамм гриппа А. Сейчас в стационаре больницы находятся на лечении 36 больных с пневмониями, шесть из них – тяжелые", – сообщил медик.

Напомним, накануне Нового года от гриппа умер мужчина, относившейся к группе риска – он заболел 20 декабря и, несмотря на то, что его госпитализировали, умер в реанимации 31 декабря .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Заболеют миллионы: на Украину надвигается вторая волна гриппа" .

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грипп ОРВИ Тернополь пневмония воспаление легких

Источник: Сегодня

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