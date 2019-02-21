В Тернополе вводят европейскую модель сортировки мусора

Вместо традиционных мусорных баков в город закупают специальные контейнеры

В Тернополе вводят европейскую модель сортировки мусора 2019-02-21T13:55:00+02:00 Запад Вместо традиционных мусорных баков в город закупают специальные контейнеры

В Тернополе власти вводят европейскую модель сортировки отходов. Теперь вместо традиционных мусорных баков в город закупают специальные контейнеры и обустраивают спецплощадки.

На данный момент в Тернополе заваривают дверь в мусоропроводы многоэтажек, ведь к июню в городе их должны полностью ликвидировать. Согласно решению горсовета, обслуживающие предприятие должно начать раздельный сбор мусора: для этого у многоэтажек обустроят огороженные площадки.

"Жители конечно будут сортировать мусор, выносить в отдельных пакетах, потому что будут стоять три контейнера – для смешанных, для пластика и для стекла", – рассказала "Сегодня" начальник отдела благоустройства и экологии Тернопольского городского совета Оксана Лобурак.

Чиновники уверяют, что стоимость вывоза мусора для людей не изменится. Но пока ЖЭК и перевозчики только вводят изменения, ОСМД Тернополя уже собирают отходы по новой системе.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах начали переделывать опавшие листья в компост. Для этого в парках города установили специальные контейнеры, в которых органический мусор превращается в удобрение.

Кроме того, мы сообщали, как приключения львовского мусора продолжались в Черниговской области, а в Днепре разгорелся мусорный скандал.

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