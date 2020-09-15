В Тернополе за нарушение карантина штрафуют школы и детсады: появились подробности

В Тернополе, внесенном в "красную" карантинную зону, копы продолжают штрафовать школы и детсады.

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Как заявили в областном управлении Нацполиции, на руководство образовательных учреждений составили 57 протоколов.

Также стражи порядка добавили, что продолжают рейды с проверками магазинов, рынков, школ, детских садиков и перевозчиков, многие из которых игнорируют требования карантина.

В частности, протоколы составили на 28 водителей и перевозчиков, а также 13 – в отношении владельцев заведений общественного питания.

В полиции напомнили, что за эти нарушения предусмотрены штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен с граждан, и от 34 до 170 тысяч гривен – с должностных лиц.

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"Ситуация в области остается напряженной, количество больных растет, больницы переполнены. С 14 сентября еще два района Тернопольщины – Залещицкий и Збаражский – отнесены к наивысшему уровню опасности – "красной" зоне. Правоохранители продолжают усиленно работать и привлекать нарушителей к административной ответственности", - заявил замначальника областной полиции Михаил Белецкий.

Напомним, что Тернополь был внесен в "красную" зону 7 сентября, а позже мы сообщали, что в Тернопольской области местные жители протестуют против карантина.

Также напомним, в "красном" Тернополе решили не ужесточать карантин. Смотрите видео с заседания на котором было принято данное решение:

Видео: Facebook мэрии Тернополя

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