Українська
$ 28
33,25
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Тернополе за нарушение карантина штрафуют школы и детсады: появились подробности

15 сентября, 03:10

Руслан Ровик Руслан Ровик

Копы составили протоколы на 57 учебных заведений

В Тернополе, внесенном в "красную" карантинную зону, копы продолжают штрафовать школы и детсады.

Реклама

Как заявили в областном управлении Нацполиции, на руководство образовательных учреждений составили 57 протоколов.

Также стражи порядка добавили, что продолжают рейды с проверками магазинов, рынков, школ, детских садиков и перевозчиков, многие из которых игнорируют требования карантина.

В частности, протоколы составили на 28 водителей и перевозчиков, а также 13 – в отношении владельцев заведений общественного питания.

В полиции напомнили, что за эти нарушения предусмотрены штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен с граждан, и от 34 до 170 тысяч гривен – с должностных лиц.

В тренде
Хасидов не пускали в кафе в Умани: полиция открыла уголовное производство
Реклама

"Ситуация в области остается напряженной, количество больных растет, больницы переполнены. С 14 сентября еще два района Тернопольщины – Залещицкий и Збаражский – отнесены к наивысшему уровню опасности – "красной" зоне. Правоохранители продолжают усиленно работать и привлекать нарушителей к административной ответственности", - заявил замначальника областной полиции Михаил Белецкий.

Напомним, что Тернополь был внесен в "красную" зону 7 сентября, а позже мы сообщали, что в Тернопольской области местные жители протестуют против карантина.

Также напомним, в "красном" Тернополе решили не ужесточать карантин. Смотрите видео с заседания на котором было принято данное решение:

Видео: Facebook мэрии Тернополя

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы школа Тернополь детский сад карантин водители детсадик детсад перевозчики шоферы красная зона

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове жестоко избили двоих стариков: один умер, второй в коме
Во Львове жестоко избили двоих стариков: один умер, второй в комеПроисшествия и криминал
Эротический массаж и другие
Эротический массаж и другие "услуги": в центре Луцка разоблачили бордель (фото и видео)Происшествия и криминал
В
В "красном" Тернополе за нарушение карантина массово штрафуют школы и садикиЗапад
В
В "красном" Тернополе поезда не будут брать пассажировЗапад
В Тернопольской области из-за ужесточения карантина начались протесты (видео)
В Тернопольской области из-за ужесточения карантина начались протесты (видео)Запад
На Закарпатье двое парней ворвались на завод и устроили стрельбу: фото
На Закарпатье двое парней ворвались на завод и устроили стрельбу: фотоПроисшествия и криминал

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять