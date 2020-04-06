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В Тернополе жена не пустила на самоизоляцию мужа, который вернулся из Польши

6 апреля, 16:59

Руслан Ровик

Мужчине пришлось ночевать на улице, а утром он обратился к полиции

В Тернополе мужчину, который вернулся из-за границы, родня не пустила домой – житель областного центра приехал с заработков в Польше и был обязан самоизолироваться, однако жена не пустила его в квартиру.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, мужчине пришлось ночевать на улице, а на следующий день он обратился за помощью к стражам порядка.

"Сотрудники полиции направили этого мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которые не имеют места, где могли бы пройти самоизоляцию после возвращения в Украину", – объяснил замначальника городского отдела полиции Иван Рыбчак.

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Копы напомнили, что самоизоляция должна продолжаться 14 дней с момента пересечения границы. За тем, как выдерживаются условия карантина, ежедневно следят сотрудники полиции.

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В случае, если они обнаруживают нарушение правил самоизоляции, на нарушителей составляются протоколы. Штраф за это нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

Больше о том, кто должен находиться на самоизоляции, читайте в материале "Сегодня": Украинцам на самоизоляции разрешили выходить из дома, но не всем: подробности.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Польша заробитчане Тернополь карантин коронавирус самоизоляция

Источник: Сегодня

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