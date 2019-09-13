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В Тернополе жестоко избили африканского студента

13 сентября, 17:45

На парня напало трое граждан Либерии

В Тернополе на жителя Сьерра-Леоне напали трое граждан Либерии. Распылили в глаза газ из баллончика, разбили о голову бутылку и начали наносить ею телесные повреждения. Все участники конфликта – студенты одного из местных вузов.

О нападении и побои полицейским сообщил сам пострадавший – студент второго курса, 1995 года рождения. Юноша говорит, что под подъездом, в котором снимает квартиру, встретил знакомого. Вместе с ним были еще двое парней. Они попросились зайти к нему в квартиру.

После того, как дверь в жилище захлопнулась, либерийцы начали бить арендатора жилья. Между побоями они обыскивали квартиру. Забрав 7 тыс. гривен, личные документы, телефон и другую бытовую технику, нападавшие покинули помещение. Пострадавший вызвал полицию и обратился за медпомощью в больницу.
оперативники уголовного розыска задержали иностранцев менее чем за сутки. У них изъяли часть похищенного имущества.

По данному факту открыто досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Тернополе на руках у медиков скончалась девушка из Сьерра-Леоне.

Ранее в Ивано-Франковской области подозреваемому в убийстве студентки из Болгарии Эльдару Астанову изменили меру пресечения: с содержания под стражей – на домашний арест с ношением электронного браслета.

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Тернополь студент избили напали

Источник: Сегодня

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