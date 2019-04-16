В Тернополе жестоко убили молодую женщину

Тело погибшей со следами ножевых ранений нашли в квартире, где она проживала

Фото: Нацполиция











В Тернополе сегодня утром, 16 апреля, в одной из квартир многоэтажного дома обнаружили тело 28-летней женщины со следами ножевых ранений. Об этом сообщают в полиции.

"Нашла тело женщины подруга ее мамы и рабочий, который делал ремонт в жилище погибшей. Они утром своими ключами открыли входную дверь и увидели ее тело. По предварительной информации, смерть потерпевшей наступила ночью", – сообщают в полиции.

Известно, что погибшая – 27-летняя Татьяна Подвашецкая. Как сообщают местные СМИ, женщина была достаточно узнаваемой в городе из-за множества татуировок на своем теле. Проживала погибшая вместе с мужем, они вместе содержали тату-салон.

На месте преступления работали оперативники, эксперты и кинологи. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и причины убийства тернополянки. Открыто досудебное расследование – умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

А в поселке Вишневец Тернопольской области нашли убитой 17-летнюю выпускницу. Тело девушки на обочине дороги обнаружил местный житель.

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