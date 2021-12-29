В Тернополе жестоко убили пенсионера и забросали тело мебелью (фото)

Подозреваемого в убийстве задержали и готовятся избрать меру пресечения

Подозреваемый признал, что причастен к преступлению/Коллаж: "Сегодня"

В Тернополе 55-летний опекун убил 77-летнего пенсионера. Покойный постоянно обвинял мужчину в краже денег.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

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Детали инцидента

На теле умершего мужчины судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения. По словам опекуна, он уже 2 дня не приходил к подопечному, но правоохранители заметили, что он в своих показах путается и каждый раз возникают новые детали.

Как разоблачили мужчину?

Впоследствии полицейские установили, что накануне мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения в тот момент, когда он воровал пищевые продукты из магазина. Именно они были обнаружены в квартире погибшего при осмотре места преступления. Нашли в комнате и телефон подозреваемого, а в помойке возле дома его окровавленную одежду.

Покойный часто обвинял своего опекуна в краже/Фото: Нацполиция в Тернопольской области, коллаж: "Сегодня"

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Действия правоохранителей

Опекун признал, что причастен к преступлению. Следователи внесли информацию об убийстве в ЕРДР согласно статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. Идет следствие.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

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