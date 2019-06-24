В Тернополе жильцы многоэтажки страдают от нашествия тараканов

Насекомые, по словам людей, отличаются внушительными размерами

В Тернополе жители одной из многоэтажек в центре города страдают от нашествия насекомых – их дом атакуют тараканы. Из-за внушительных размеров насекомых люди подозревают, что усатых завезли студенты из Африки, живущие в расположенном рядом общежитии. Правда ли это – узнавали журналисты "Сегодня".

Тараканов в этом доме можно встретить на лестничной клетке, на крыше, в подвале и даже в каждой квартире. Несмотря на полную герметичность, насекомые все равно проникают в квартиры. Жильцы дома уверены, что эти насекомые для города необычные – черные и слишком большие. Люди подозревают – их завезли иностранцы, живущие в соседнем общежитие.

Комендант общежития, на который указывают местные, сейчас в отпуске. В самом же университете нас уверяют, что насекомых там нет. Да и студенты из-за рубежа привезти тараканов не могли.

"Студенты-иностранцы проходят все медицинские проверки, медицинские комиссии, представляют справки соответствующие", – рассказал "Сегодня" проректор тернопольского национального технического университета Василий Клепчик.

В ЖЭКе, который обслуживает дом, уверяют, что тараканов уничтожают тут регулярно.

"Тараканы, которые живут на чердаке и в подвале – мы их отравили. А то, что живет на кухне 1-4 этажей. Фактически они себя нормально чувствуют", – отметил и.о директора местного ЖЭКа Василий Гетьман.

Кроме того, как уверяют компании, производящей дезинфекцию, тараканы отнюдь не африканские.

"В Тернополе сейчас фиксируется два вида тараканов. Один рыжий прусак, другой – что вы принесли. Это черный таракан, который еще фиксировался во времена Второй мировой войны", – рассказал "Сегодня" руководитель коммунального предприятия "Профилактическая дезинфекция" Игорь Миковский.

Побороть тараканов, которые так напугали местных, можно довольно быстро, говорит главный дезинфектор города. Но для этого яд нужно одновременно распылять по всему дому.

Напомним, не так давно в Кривом Роге для посетителей торгового центра, где проходила травля тараканов, пришлось вызывать "скорую".

Также мы писали, что киевлян удивил МАФ с "хрущами, мышами, тараканами и клопами" на Позняках. Жители города гадают, торгуют в ларьке "нечистью" или это меню заведения.

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