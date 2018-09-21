В Тернопольской области 250 человек отравились после обрызгивания полей

В Тернопольской области в селе Иване-Пустое (Борщевский район) зафиксировано массовое отравление населения. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает местное издание 0352.ua.

В частности, в медицинское учреждение с симптомами головокружения и тошноты обратились более 200 человек. Они утверждают, что им стало плохо после обрызгивания полей с самолета.

"250 жителей села Иване-Пустое Борщевского района сегодня обратились в сельскую амбулаторию с симптомами отравления. Из них 80 – дети", – сообщил врач семейной медицины амбулатории села Иване-Пустое Владимир Буляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Массовое отравление химикатами на Прикарпатье: все подробности

Отмечено, что начали обрызгивать поля еще 18 сентября. Сразу после этого у всех селян резко ухудшилось самочувствие. А сейчас ситуация достигла критического уровня.

Как сообщается, на данный момент в селе уже работают специалисты из областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы.

Ранее жители села Богдановка Кировоградской области жаловались, что их травят фермеры. Те обрабатывают поля химией, от которой погибает все вокруг.

Также мы писали, что на окраине Сум нашли ядовитую свалку, на которой в дырявых мешках собралось около 20 тонн ядовитых пестицидов. Химикаты высыпаются прямо на землю рядом с водохранилищем, откуда подается вода местным жителям.