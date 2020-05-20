В Тернопольской области 90-летняя женщина поборола коронавирус

В Тернопольской области от коронавируса выздоровела 90-летняя женщина – жительница села Красиев, Монастыриского района.
Об этом в своем Facebook сообщи заместитель главы районной государственной администрации Павел Дронь.
"Поздравляем с выздоровлением от коронавируса Анну Дякуник, 90 лет, из села Красиев!" – написал он.
Также чиновник отметил, что Монастыриский район постепенно выходит из пандемии.
"Всего обследованы в районе на COVID-19 – 1503. Остались до выздоровления 16 инфицированных из 194. В Монастыриском госпитале – 1 (средняя тяжесть). В Тернопольской больнице – 3 (легкое состояние). 12 инфицированных на самоизоляции", – добавил он.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Тернополе СOVID-19 подтвердили у работника одного из филиалов "Новой почты".
А в Сумахкоронавирусом заразились продавцы одного из популярных супермаркета.
Напомним, ранее Кабмин решил с 25 мая возобновить работу детских садов и метрополитена. Между тем областные пассажирские перевозки пока не возобновлены. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, возможно, это будет уже с начала июня – если позволит эпидемическая ситуация. Читайте подробнее о новых правилах работы транспорта после ослабления карантина.
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