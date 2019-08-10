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В Тернопольской области автомобиль сбил женщину с двумя детьми

Сегодня, 10:43

Сразу после наезда водитель скрылся с места ДТП

Фото: ГУНП в Тернопольской области

Фото: ГУНП в Тернопольской области

В Тернопольской области водитель сбил женщину с двумя маленькими детьми и скрылся с места ДТП.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, авария произошла 9 августа у села Савеливка в Монастырском районе. Пострадавших после наезда госпитализировали в больницу. Женщина получила средние телесные повреждения, а ее дети – легкие.

На данный момент правоохранители разыскивают беглеца и просят очевидцев ДТП сообщать любую информацию на линию "102".

Кроме того, вчера, 9 августа, под Житомиром столкнулись микроавтобус и легковушка. В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП дети наезд автомобиль тернопольская область мама

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