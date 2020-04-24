В Тернопольской области больным с коронавирусом надевают пакет на голову (видео)

В Тернопольской области принимают нестандартные решения в борьбе с эпидемией COVID-19 – местные медики для лечения больных используют подручные средства.

Если в больницах для лечения зараженных будет не хватать аппаратов ИВЛ, пациентов будут подключать к неинвазивной вентиляции легких под постоянным давлением. Для этого медикам нужны только пакеты и два шланга: для подачи кислорода и для его выведения. Как работает такая аппаратура, врачи показали на видео:

Напомним, на данный момент в Тернопольской области инфекцию COVID-19 подтвердили у 532 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 33 новые случая. Больше всего больных сейчас в Монастырисском районе – тут заразились 170 человек. В регионе коронавирус уже успел унесли жизни семи людей, вылечить удалось 45 пациентов.

Реклама В тренде На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

Всего же в Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. Из них 193 оказались летальными, а 601 пациент – выздоровел. За сутки в стране было обнаружено 477 новых зараженных.

Как "инфицируется" коронавирусом одежда, – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама