В Тернопольской области девочка вывалилась из автобуса и погибла

Девочка стояла на ступеньках автобуса у двери, играя на телефоне

В Тернопольской области девочка выпала из автобуса и погибла / Фото: Нацполиция

В Тернопольской области девочка выпала из автобуса и погибла. Трагедия произошла, когда колесо машины попало в выбоину и ребенок, стоявший на ступеньках у задней двери, схватилась за ручку, и дверь открылась, а девочка вывалилась, сильно ударившись головой.

"Выпал из рейсового автобуса и погибла несовершеннолетний ребенок. Несчастье случилось 18 октября около 15:00. Девочка ехала из Тернополя домой в Подволочиский район на автобусе Каменец-Подольский – Тернополь", – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее жизнь врачам не удалось.

По словам очевидцев, в автобусе были свободные места, но девочка стояла на лестнице, играя на телефоне.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь на 18 октября на трассе Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь произошло ДТП, в котором погибли две молодые девушки. По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot Partner не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, слетела с дороги и врезалась в дерево.

Следователи предполагают, что авария произошла между 4:00 и 7:00 на участке дороги, соединяющей поселок Дружба и село Струсов. Тела погибших из автомобиля освобождали спасатели ГСЧС. Девушки – жители Теребовлянского района. Им было по 20 лет. Продолжается следствие и устанавливаются причины ДТП.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Напомним, недавно произошло ДТП в Тернопольской области. В аварии погибли четыре человека – рабочие "Укрэнерго".

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