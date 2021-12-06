В Тернопольской области девушку запугали "проклятием" и украли почти 200 тысяч гривен

Незнакомка сказала, что будто все ценные вещи девушки под воздействием негатива

До сих пор неизвестно, где находится воровка/Коллаж: "Сегодня"

В Тернопольской области, где недавно на свалке нашли тело мужчины, разыскивают мошенницу. Она украла у 21-летней девушки более 170 тысяч гривен, напугав "смертельным" проклятием.

Об этом сообщает ГУНП в Тернопольской области.

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Детали

Потерпевшая и злоумышленница встретились в Тернополе и вместе поехали на такси в село Подгайчики, где живет жертва аферистки. Девушка сама привела незнакомку в свой дом. Мошенница заявила, что родным потерпевшей якобы грозит смерть, ведь на все ценные вещи семьи наложили "проклятие".

Мошенница исчезла

Жертва аферы проснулась лишь вечером, хотя деньги из тайника исчезли еще до обеда. Потерпевшая почти не помнит деталей общения с мошенницей, а также не может вспомнить, как она выглядела.

Действия правоохранителей

Потерпевшая обратилась в полицию и заявила, что незнакомка вынесла из ее квартиры все сбережения — 170 тыс. грн.

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"В ходе оперативных мероприятий полицейские получили изображение с камеры наблюдения, однако лица злоумышленницы на нем не видно. Поэтому правоохранители обращаются ко всем, кто мог быть свидетелем того события, предоставить информацию, которая помогла бы установить личность злодейки. Контактный телефон 067 340 1704 или на линию 102", — отметили в полиции.

Аферисты опустошают карточки

Клиентка ПриватБанка рассказала, как мошенники сняли все средства с ее счета и даже добрались до кредитного лимита, хотя данные карты женщина никому не сообщала.

По словам женщины, у нее создалось впечатление, что работники ПриватБанка самостоятельно "сливают" данные клиентов мошенникам. Но больше бывшую клиентку банка возмущает то, что, несмотря на досудебное расследование, которое проводят правоохранители, банк продолжает начислять проценты.

"Несмотря на то что идет досудебное расследование, банк продолжает начислять процент. Вопрос в банк: "Уважаемые, а мои личные средства кто вернет?" – говорится в отзыве.

Сотрудники ПриватБанка отреагировали на заявление женщины и ответили, что не владеют такой информацией, и обратились в личные сообщения, чтобы разрешить эту ситуацию.

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"Данные карточки третьи лица могли получить по неосторожности или более изощренными методами. Попытайтесь вспомнить, не было ли у кого-то доступа к вашей карте. Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", — ответили в ПриватБанке.

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