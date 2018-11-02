В Тернопольской области два пьяных водителя устроили кошмарное ДТП

В крови одного из автомобилистов обнаружили 2,51 промилле алкоголя, что почти в 13 раз выше нормы

В селе Била Тернопольского района произошло ДТП с участием нетрезвых водителей. В крови одного из них обнаружили 2,51 промилле алкоголя, что почти в 13 раз выше нормы. У второго водителя тест на алкоголь показал 0,07 промилле.

"Водитель автомобиля марки Fiat Doblo, двигаясь в направлении города Броды, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi", – сообщают в полиции.

В результате удара травмы получил пассажир легкового автомобиля. У него медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму и резаную рану лба. Однако от госпитализации пострадавший отказался.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.