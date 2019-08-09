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В Тернопольской области двое мужчин пытали знакомого раскаленным утюгом

Сегодня, 15:56

Мучители пытались заставить товарища признаться в краже драгоценности

В Тернопольской области двое мужчин пытали знакомого раскаленным утюгом, заподозрив мужчину в краже золотого украшения. Таким образом мучители выбивали из него признания.

Как выяснилось, до этого компания вместе выпивала. Пострадавший сумел убежать и из последних сил добежал до соседки, сообщил об издевательствах, а потом – потерял сознание. Женщина вызвала "скорую" и полицию. Палачей задержали правоохранители. Один из них уже судим за убийство по неосторожности.

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Пострадавший с многочисленными ожогами сейчас находится в реанимации, его состояние тяжелое.

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Фото: president.gov.ua

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 121 ч. 2 УК – умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц", – сообщила старший следователь-криминалист Ольга Романова.

Напомним, ранее в элитном пригороде Одессы в собственном доме было найдено тело владельца сети антикварных салонов. Пожилого мужчину перед убийством подвергали жестоким пыткам, а из дома исчезло немало ценных вещей.

Кроме того, ранее в Киевской области трое жителей села Матюши Белоцерковского района устроили жестокие пытки 19-летнего парня, требуя от него признания в краже велосипеда.

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