В Тернопольской области инфицированных COVID-19 будут "сортировать" в спецпалатках (фото)

Медики хотят обезопасить себя при контакте с зараженными

В Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщили в управлении ГСЧС в регионе.

"С целью создания условий для приема и сортировки больных коронавирус человек, 29 марта в Тернопольской области подразделения ГСЧС развернули 12 палаток на территориях специализированных учреждений здравоохранения", – говорится в сообщении.

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В частности, в Тернополе палатки обустроили на базе детской городской больницы и больницы скорой помощи. В штабе отметили, что эти пункты оборудовали обогревом и обеспечены электроэнергией. В палатках есть все необходимое, чтобы обезопасить работу медперсонала при контакте с возможными носителями вируса.

Ранее мы сообщали, что в Монастырисском районе Тернопольской области заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 24 медиков.

Отметим, что сейчас в Украине зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаевCOVID-19. 10 инфицированных умерли, шесть – выздоровели.

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