Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

В Тернопольской области из автобуса на ходу выпали двое подростков

15 декабря, 13:49

Подростки получили телесные повреждения

/ Фото: Сегодня

В Тернопольской области из рейсового автобуса во время движения выпали двое подростков. Инцидент произошел на трассе в Збаражском районе, недалеко от села Базаринцы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, пострадавшие вывалились из автобуса "Эталон" через заднюю дверь. Свидетели рассказали, что в салоне были свободные места, но подростки стояли у выхода и общались с компанией.

Когда водитель совершал поворот, один из парней схватил ручку задней двери, и она открылась. В результате двое парней 2003 и 2006 годов рождения выпали из автобуса, получив легкие телесные повреждения.

Следователи назначили автотехническую экспертизу транспортного средства, которое было помещено на штраф-площадку. По факту происшествия было открыто уголовное производство.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ровно водитель маршрутки буквально выбросил из салона пассажирку-льготницу. Как рассказали очевидцы происшествия, женщина при входе в машину не предупредила о наличии льгот на проезд, а позже на просьбу шофера выйти из маршрутки не отреагировала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан.

Предложенные документом изменения предусматривают увеличение штрафа до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен). По нынешним нормам, сейчас такой отказ влечет за собой штраф в виде восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (136 гривен).

Штраф будут накладывать как на водителей транспортных средства, так и на граждан – субъектов предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине планируют монетизировать льготы не только на "коммуналку", но в том числе и заменить бесплатный проезд на выплату определенных сумм.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП маршрутка подростки тернопольская область выпали

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черновцах пьяного водителя ловил полицейский под амфетамином: видео
В Черновцах пьяного водителя ловил полицейский под амфетамином: видеоЗапад
"Кричали это Украина": на Закарпатье избили сербских дальнобойщиковЗапад
"Оно" на улицах Мукачево: неизвестный в костюме клоуна терроризирует прохожих (видео)Запад
Рекордное количество контрабандных сигарет обнаружили пограничники в Черновицкой области
Рекордное количество контрабандных сигарет обнаружили пограничники в Черновицкой областиЗапад
Зимняя сказка в Буковеле: как выглядит новогодний курорт Украины – красивые фото
Зимняя сказка в Буковеле: как выглядит новогодний курорт Украины – красивые фотоЗапад
На Закарпатье легковушка влетела в остановку: погибла 17-летняя девушка
На Закарпатье легковушка влетела в остановку: погибла 17-летняя девушкаЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...