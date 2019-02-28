В Тернопольской области избили и ограбили пассажира поезда

Грабителями оказались жители Николаевской, Сумской и Киевской областей

В Тернопольской области избили и ограбили пассажира поезда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6b4/b2a/5c76b4b2a4505.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6b4/b2a/5c76b4b2a4505.jpg 2019-02-28T06:18:00+02:00 Запад Грабителями оказались жители Николаевской, Сумской и Киевской областей

В Тернопольской области трое мужчин в дизель-поезде "Шепетовка-Лановцы" избили и ограбили одного из пассажиров, жителя Хмельницкой области. Мужчина возвращался в отпуск домой, когда в Шепетовке к нему подсели незнакомцы и и предложили "немного выпить".

Через некоторое время их "времяпровождение" закончилось дракой и разбоем. Двое новых знакомых били свою жертву, а другой держал. Когда пострадавший потерял сознание, они забрали все вещи пострадавшего и убежали.



"Поисками злоумышленников занялись полицейские. Они начали проверять придомовые территории и камеры видеонаблюдений. На след мужчин вывела одна из таких. Подозреваемых заметили на остановке в одном из сел района. Часть вещей злоумышленники выбросили, остальные у них изъяли", – сообщают в полиции.

По предварительным данным, среди трех нападающих – ранее судимый за имущественные преступления несовершеннолетний из Николаевской области. Другие мужчины – уроженцы Сумской и Киевской областей. На жизнь они зарабатывают, обирая одиноких путешественников.

Их задержали, мужчинам инкриминируют разбой. Сследствие продолжается, как и проверка на причастность данных лиц к аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее в столице разоблачили трех мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой.

Также мы писали, что во Львове не так давно избили и ограбили школьницу.

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