В Тернопольской области избили журналиста

Сегодня, 14:25

Конфликт возник из-за нового туалета в городе Чортков

Фото: sobkor.net
Фото: sobkor.net

Житель города Чортков избил журналиста из-за переписки в соцсетях и комментариев под постом.

"Спор возник из-за установленного в центре города туалете, поскольку мнение людей разделилась. Одни одобряли такой поступок власти. Другие возмущались, что центр города не имеет украшать гардеробная", – сообщают в полиции.

Именно разногласия спровоцировали драку. Журналист  поддержал инициативу власти, а другой местный житель был против, и пригрозил расправиться с собеседником при встрече.

Когда работник местной газеты  шел по городу, неизвестный ему мужчина ударил кулаком в лицо. Пострадавший об инциденте сообщил в полицию.

Напомним, не так давно  в курортном Бердянске Запорожской области открыла полиция уголовное производство по факту избиения журналиста участником акции протеста. Журналист получил телесные повреждения, исполняя свои профессиональные обязанности.

А в Киеве избили журналиста Олега Яценко, который снимал документальный фильм о забастовке в медуниверситете Богомольца.

Также мы писали, что сотни людей вышли на улицы столицы Черногории 9 мая на знак протеста против нападения на известную в стране антикоррупционную журналистку Оливеру Лакич,

Кроме этого, в  октябре 2017 года мужчина с ножом напал на российскую журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фенгельгауэр прямо в редакции и нанес ранение в горло.

sputnik.by
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Источник:

"Сегодня"

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