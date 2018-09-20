В Тернопольской области избили журналиста
Конфликт возник из-за нового туалета в городе Чортков
Житель города Чортков избил журналиста из-за переписки в соцсетях и комментариев под постом.
"Спор возник из-за установленного в центре города туалете, поскольку мнение людей разделилась. Одни одобряли такой поступок власти. Другие возмущались, что центр города не имеет украшать гардеробная", – сообщают в полиции.
Именно разногласия спровоцировали драку. Журналист поддержал инициативу власти, а другой местный житель был против, и пригрозил расправиться с собеседником при встрече.
Когда работник местной газеты шел по городу, неизвестный ему мужчина ударил кулаком в лицо. Пострадавший об инциденте сообщил в полицию.
Напомним, не так давно в курортном Бердянске Запорожской области открыла полиция уголовное производство по факту избиения журналиста участником акции протеста. Журналист получил телесные повреждения, исполняя свои профессиональные обязанности.
А в Киеве избили журналиста Олега Яценко, который снимал документальный фильм о забастовке в медуниверситете Богомольца.
Также мы писали, что сотни людей вышли на улицы столицы Черногории 9 мая на знак протеста против нападения на известную в стране антикоррупционную журналистку Оливеру Лакич,
Кроме этого, в октябре 2017 года мужчина с ножом напал на российскую журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фенгельгауэр прямо в редакции и нанес ранение в горло.
sputnik.by
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