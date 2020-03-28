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В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 21 медика

28 марта, 11:42

Руслан Ровик

COVID-19 подтвердили у 36 человек в Монастыриском районе

В Тернопольской области зафиксировали коронавирус у 36 человек, среди которых 21 медик.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель главы районной государственной администрации Павел Дронь.

"На 9 часов в Монастыриском районе инфицированных коронавирусом – 36 человек: Монастыриска – 19, село Швейкив – 7, село Ковалевка – 4 (1 летальный), село Горишня Слобидка – 2, село Долишня Слобидка – 2, село Бертники – 1, село Чехов – 1", – написал он.

Также чиновник добавил, что среди заболевших оказались семеро врачей, восемь медсестер, шесть младших медсестер, двое госслужащих, один священник, один завдетсадом и один ребенок.

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Дронь отметил, что самой большой проблемой является нехватка тестов, и подчеркнул, что в районе на обеспечение необходимым районной больницы мобилизованы все имеющиеся ресурсы района, а также поблагодарил за помощь волонтеров.

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По данным на 10 часов 28 марта, в Украине было зафиксировано 311 случаев коронавируса, из которых в Тернопольской области – 43.

В Центре общественного здоровья отметили, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 93 случая COVID-19. Подробнее смотрите карту заболевших по регионам за 28 марта.

В нашей стране от вируса больше всего пострадали сравнительно молодые люди. Читайте подробнее, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.

В то же время исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал, что в Украине коронавирусом могут заразиться от 7 до 22 миллионов человек. Тем не менее, отметил он, коронавирус теряет свою активность. По словам специалиста, свойства вируса постепенно приближаются к свойствам обычного гриппа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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медики врачи заболевание инфекция коронавирус тернопольская область

Источник: Сегодня

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