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В Тернопольской области легковушка врезалась в автобус: погибла женщина, есть пострадавшие

17 июля, 16:49

На трассе столкнулись автобус и легковушка

Фото: Нацполиция

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП. В результате 46-летняя женщина погибла, а водитель и ребенок попали в больницу. Авария произошла в Козовском районе сегодня, 17 июля в 13:50 на автодороге "Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка". Как оказалось, возле поселка Козова не разминулись рейсовый автобус "БАЗ А-079" и автомобиль Skoda Superb.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. В это время на встречу двигалась маршрутка сообщением "Бережаны – Тернополь". Избежать столкновения не удалось. Пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия, водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Перелом руки получила восьмилетняя девочка. Ее оперируют.

На момент аварии в автобусе находились пассажиры. Также за медпомощью обратился водитель автобуса и один из пассажиров. Однако удар, по словам очевидцев, был очень сильным. Поэтому правоохранители не исключают, что пострадавших может быть больше.

Идет следствие и устанавливаются причины опасного маневра.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате  аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, недавно во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. Инцидент произошел утром 13 июля.


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Тег ДТП, Тернополь, погибшие, пострадавшие

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Сегодня

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