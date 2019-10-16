В Тернопольской области люди ежедневно рискуют жизнью из-за поврежденного моста

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Рисковать жизнью или стать узниками села – такой выбор ежедневно делают жители села Зеленое в Тернопольской области. Тут опасно ходить единственным мостом через реку Збруч, из-за которого в любой момент может оборваться коммуникация села с миром.

Держась за канат и едва не соскальзывая с деревянной дорожки, 13-летняя Валя преодолевает аварийную переправу. Подвесной мостик чуть ли не единственный путь в школу. Разорвала тросы старая ива, которая упала на мост во время непогоды.

В селе нет магазинов или аптек, поэтому для местных переправа через Збруч как дорога жизни. Ею ежедневно люди ходили в другое село за продуктами и лекарства, или в пункт, где принимают молоко.

"Вот женщины носят по пять литров, а то и по 10. Потому что они заработать хотят, а больше – негде", – жалуется жительница Зеленого Надежда Лебедюк.

Чтобы добраться до ближайшего целого моста через Збруч, крестьяне должны преодолеть более 10 километров бездорожья. А на ремонт переправы денег нет, говорит председатель местного сельсовета. Он просил помощи у районного руководства, но там денег не дают.

Чиновник надеется на неравнодушных и обратился за помощью к местному фермеру. Большинство крестьян пока по мосту не ходят – боятся сорваться. У вот у школьников нет выхода – в объезд в школу семь километров разбитой дороги, по которой автобусы не ходят.

Напомним, не так давно в центре Калуша Ивано-Франковской области произошло ЧП: четырехлетний ребенок упал с моста через реку Сивку вместе с поврежденными перилами.

А в Каменском Днепропетровской области женщина упала с 11-метрового моста. Она провалилась в дырку на переправе и получила многочисленные травмы.

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