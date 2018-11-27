В Тернопольской области люди обвиняют мясокомбинат в незаконном обустройстве скотомогильника

Сегодня, 15:02

Местные жители встревожены и опасаются эпидемии


В Тернопольской области недалеко от села Великие Луки, по словам местных жителей, местный мясокомбинат устроил на арендованных участках скотомогильник. Люди встревожены и опасаются эпидемии.

Активисты уверяют, что почти в километре от села одна из крупнейших агрофирм Тернопольской области прячет производственные отходы. Сюда, по их словам, свозят испорченные продукты и останки животных с мясокомбината. В агрофирме, что арендует поле, не отрицают, что склад отходов принадлежит им. Но там уверяют, что на свалку свозят только компост и никаких останков животных там нет.  

Что именно хранится в поле вблизи села Великие Луки и угрожает это окружающей среде – уже выясняют экологи. Они уже взяли пробы земли вокруг склада для того чтобы подтвердить или опровергнуть факт загрязнения земли.

Между тем жители села настроены решительно. Уже сегодня планируют отправить коллективное обращение председателю обладминистрации, надеясь наконец выяснить, что именно закопано в поле.

Напомним, не так давно в Каменском Днепропетровской области возле жилых домов неизвестные выбросили около десяти тонн отходов скотобойни.

Ранее мы писали, что жители харьковской многоэтажки полгода терпят невыносимую вонь.
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