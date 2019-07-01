В Тернопольской области мать избила семимесячную дочь: ребенок в больнице

У супругов, которые переехали в Кременец из Киева, уже пятеро малолетних детей

Фото: Pixabay

В Тернопольской области после "воспитания" пьяной матерью 7-месячная девочка попала в больницу. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы и с подозрением на перелом костей носа.

"О том, что женщина бьет свою 7-месячную дочь, в Кременецкий отдел полиции сообщили соседи. Они заявили, что мать находится в состоянии алкогольного опьянения, а ее ребенок на глазах у свидетелей несколько раз выпадал из коляски. Мать ее пыталась в нее посадить, но тщетно. В результате – коляска упала на девочку. Люди хотели отобрать малышку, но горе-мать не отдавала, а схватив ее, начала убегать", – сообщают в полиции.



Усмирили женщину правоохранители. Ребенка доставили в больницу. Подозреваемая – уроженка Киева, 1992 года рождения. Она переехала в Тернопольскую область вместе с мужем. Оба постоянно злоупотребляют спиртными напитками. У супругов уже пятеро малолетних детей. Двое из них находятся под опекой свекрови и живут в соседней области. Пострадавшую девочку также опекунские органы передали дедушке.

Работники полиции устанавливают все детали инцидента, а матери придется отвечать в суде в соответствии со статьей 166 часть 1 УК – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

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Напомним, недавно в городе Вараш Ровенской области взрослый мужчина вытащил ребенка из магазина и толкнул со ступенек, вследствие чего девочка сильно упала.

Ранее сообщалось, что в Ровно суд отправил за решетку гражданина Грузии, который избил свою жену и трехмесячную дочку.

Также мы писали, что в Днепре отец избивал 8-месячного ребенка.

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