Еще два человека попали с травмами в больницу

/ Фото: Нацполиция

В Тернопольской области микроавтобус протаранил автомобиль на обочине: погиб водитель https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-02T12:24:00+03:00 Запад Еще два человека попали с травмами в больницу

На трассе "Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка" вчера, 1 августа, столкнулись два автомобиля Mercedes-Benz Vito 112 CDI и Mercedes-Benz 412 D. В результате один человек погиб, двое попали в больницу . Авария произошло в селе Смыковцы Тернопольского района. Об этом сообщают в полиции.

Как оказалось, один из Mercedes остановился на обочине дороги, впереди такси. Водитель вышел из микроавтобуса и направлялся к легковушке. В этот момент на обочину вылетел другой микроавтобус. На своем пути он сбил водителя Mercedes, а после этого врезался в его транспортное средство.

В результате ДТП житель Ровно, 1981 года рождения, попавший под колеса автомобиля, погиб на месте. Водителя и пассажира с другой транспорта госпитализировали в больницу.ссПочему Mercedes-Benz Vito резко изменил направление движения и выехал на обочину, установит следствие.

Ранее возле Тернополе произошло ДТП, в котором машину разорвало на части, но водитель остался жив.

Ранее в Ровенской области, пьяный полицейский сбил двух детей. 24-летний полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Daewoo Lanos, не справился с управлением и выехал на тротуар. Два 13-летних подростка в результате аварии серьезных повреждений не получили.

Также мы писали, что в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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