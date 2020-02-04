В Тернопольской области мужчина 27 часов ждал помощи в больнице и умер

Фото: da.te.gov.ua

В Тернопольской области расследуют смерть 76-летнего Виктора Старцева. Как рассказывают родные, дедушка возвращался к себе домой от дочери и ему внезапно стало плохо. Неравнодушные прохожие вызвали скорую, однако оказывать помощь грязному человеку, по их словам, медики отказались.

После того, как мужчину доставили в Чортковскую больницу, там его приняли за бомжа и не оказывали помощь 27 часов, утверждает его племянница.

"Сегодня хоронят Виктора Старцева. 30 января он был госпитализирован в Чортковскую районную больницу, где 27 часов ему не оказывали помощь", – говорит Лоритта Бобак.

"На данном этапе проводится досудебное расследование с целью установления факта отказа в предоставлении медицинской помощи и по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Будут приниматься во внимание сведения, предоставленные потерпевшей стороной и сведения, предоставляемые медучреждением", – сообщила следователь Нацполиции в Тернопольской области Инна Овчар suspilne.media.

Реклама

Заведующий приемно-диагностического отделения Чортковской больницы, где ночью 1 февраля умер Виктор Старцев, 3 февраля написал заявление на увольнение.

А главный врач Чортковской больницы Роман Чортковский рассказал, что мужчину доставили как бездомного и поместили в пункт обогрева.

"Его доставили как бездомного. На базе больницы созданы пункты обогрева. Привезли его. Ясно, что он в болоте был... мы его поместили в ту комнату… Дежурный врач его осмотрел. Жалоб на какие-то боли у него не было", - сообщил Чортковский.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

Впрочем, около трех часов ночи 1 февраля мужчина скончался. Предварительный диагноз – возрастные изменения в сердце и пневмония.

Полицейские октрыли уголовное производство по ч.1, ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей). За это предусмотрено лишение права занимать определенные должности до пяти лет или исправительные работы до двух лет, а также лишение свободы до двух лет.

Как сообщал сайт "Сегодня", на оплату всех медуслуг в 2020 году украинцам выделили 72 млрд грн. Это в три раза меньше, чем положено по закону – на программу медицинских гарантий должно идти не менее 5% ВВП. Об этом говорится в законе о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания.

Врачи боятся, что может возникнуть ситуация, когда бюджет будет не в состоянии оплатить услуги, оказанные больницей населению, в полном объеме.

Новости "Сегодня" также рассказывали о громком скандале с главврачом в Тернопольской области. Подробности – в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама