В Тернопольской области мужчина обнаружил трезубец в полене: видео

Трезубец внутри дерева – удивительная находка потрясла Тернопольскую область. Местный житель рубил дрова и в огромном полене наткнулся на изображение государственного герба. Кроме этого, там была надпись на украинском языке. Откуда же взялось изображение трезубца решили разобраться новости "Сегодня".

Госпожа Стефания Ракета, которая живет Беличье Золотом, рассказывает: колодки граба закупили в местном лесничестве. Сын начал рубить дрова. И вдруг увидел внутри герб.

"Удачно ударил. И сначала он подумал что там что-то такое... А потом присмотрелся, и такой узор увидел", – отмечает хозяйка.

От удара полено треснуло и открыло надпись и изображение, спрятанные внутри. Находку семья передала в местную библиотеку.

Лидия Миськив, библиотекарь:

"Очень четко видно. Это трезубец и это не просто вырезанно лобзиком, как говорят, а это действительно нарост. Здесь даже такой нарост был и здесь есть трезубец. И написано "Слава Украине!"

В 20 веке, говорит Лидия Юрьевна, здесь был фронт. Крестьяне до сих пор наталкиваются на находки времен войны.

Галина Огородник, сельский председатель Белеичье Золотецкого объединенной территориальной общины:

"Здесь наши ребята из УПА были, они в этих лесах прятались. Находят и старые такие пули, карабины... Такие разные вещи".

Надпись "Слава Украине" и трезубец вероятно вырезали на дереве повстанцы, считают местные жители. А со временем граб рос и спрятал слова и изображения внутри. И лесники такого до сих пор не видели.

Василий Фреяк, директор Государственного предприятия "Чертковское лесное хозяйство":

"Дерево по своей природе растет по окружности и каждый год имеет свой прирост и должно там набирать определенный диаметр. И в ширину растет, и в высоту. И странно, что эта надпись внутри полена".

Но пока биологи пытаются понять, как герб и надпись оказались внутри бревна, местные уже планируют сделать музейный экспонат. Откроют торжественно ко дню рождения Степана Бандеры.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что жители села самостоятельно реконструируют дворец графа Шереметьева в Винницкой области. Дворцу почти двести лет. Красивый и величественный, он просто превращается в руины. А у власти денег нет.

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