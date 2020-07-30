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В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось

30 июля, 00:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Тернопольской области наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19

В Тернопольской области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом заявил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук, – пишут "Тернопольчане".

"Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев Коронавирусная инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", – пояснил Владимир Богайчук.

Также он сообщил, что загруженность коек больными COVID-19 в медицинских учреждениях первой волны – 26,7%.

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"На сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 – на кислородной маске, 17 – на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий", – отметил Владимир Богайчук.

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Он отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Тернополе вспышку коронавируса зафиксировали в детском саду.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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заражение коронавирус тернопольская область

Источник: Сегодня

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