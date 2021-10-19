В Тернопольской области мужчина забил собаку до смерти. Как накажут живодера

Тело животного мужчина выбросил в колодец и ушел

Мужчина бил собаку палкой / Коллаж "Сегодня"

В Чертковском районе Тернопольской области мужчина забил до смерти собаку. Труб животного он кинул в колодец.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Убил из-за того, что начала лаять

Мужчина пришел к родственнице, но хозяев не было дома. Собака породы пекинес начала лаять на него, но он схватил палку и забил животное. Мертвого питомца мужчина выбросил в колодец.

Узнала живодера

Об инциденте правоохранителям сообщила родственница мужчины, которая нашла собаку. Дом заявительницы оборудован камерой видеонаблюдения. Она и зафиксировала все, что случилось.

Наказание

По факту преступления полицейские открыли уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Мужчина может заплатить до 51 000 гривен штрафа или ему грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.

Не первые случаи живодерства

В Ровенской области мужчина молотком убил соседскую собаку, которая съела его курицу. Когда птица 40-летнего мужчины вышла со двора, соседский пес набросился и задушил ее.

После этого хозяин птицы зашел во двор 58-летнего соседа, приоткрыл дверцу в будке, прижал собаку дверью и несколько раз ударил молотком по голове. Когда убедился, что животное не подает признаков жизни, ушел.

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