Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара ❓ Как умер брат Павлова
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

В Тернопольской области мужчина забил собаку до смерти. Как накажут живодера

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
19 октября, 13:22
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тело животного мужчина выбросил в колодец и ушел
Мужчина бил собаку палкой / Коллаж "Сегодня"
Мужчина бил собаку палкой / Коллаж "Сегодня"

В Чертковском районе Тернопольской области мужчина забил до смерти собаку. Труб животного он кинул в колодец.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Убил из-за того, что начала лаять

Мужчина пришел к родственнице, но хозяев не было дома. Собака породы пекинес начала лаять на него, но он схватил палку и забил животное. Мертвого питомца мужчина выбросил в колодец.

Узнала живодера

Об инциденте правоохранителям сообщила родственница мужчины, которая нашла собаку. Дом заявительницы оборудован камерой видеонаблюдения. Она и зафиксировала все, что случилось.

Наказание

По факту преступления полицейские открыли уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Мужчина может заплатить до 51 000 гривен штрафа или ему грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.

Не первые случаи живодерства

В Ровенской области мужчина молотком убил соседскую собаку, которая съела его курицу. Когда птица 40-летнего мужчины вышла со двора, соседский пес набросился и задушил ее.

После этого хозяин птицы зашел во двор 58-летнего соседа, приоткрыл дверцу в будке, прижал собаку дверью и несколько раз ударил молотком по голове. Когда убедился, что животное не подает признаков жизни, ушел.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

19 октября 1991. По приглашению АН в Украине находится с визитом дочь гетмана Павла Скоропадского...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

98 188

заболело за неделю в Украине

+6%

Вакцинация
По состоянию на 18 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 573 564
Люди, которые получили минимум одну дозу
8 065 760
Всего введенных доз 14 639 324
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ТОП-матчи

Шахтер

Сегодня

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

Завтра

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

30.56

МЕГАПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
SHOW MUST GO ON

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ким Кардашьян для Balenciaga
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять