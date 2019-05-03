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В Тернопольской области мужчину переехал собственный автомобиль

3 мая, 06:41

Пострадавший вместе с матерью собирался ехать на кладбище

Фото: veddro.com

В Тернопольской области под колесами собственного автомобиля погиб 48-летний мужчина. Как оказалось, пострадавший вместе с матерью собирался ехать на кладбище. Пока женщина закрывала дом, мужчина находился возле транспортного средства.

В какой-то момент автомобиль марки Peugeot Partner начал катиться вниз по направлению к жилому дому. Чтобы его остановить, мужчина уперся в заднюю часть автомобиля.

Однако вес транспорта он не удержал и машина затянула его под себя. В результате несчастного случая мужчина погиб на месте происшествия.

Ранее в Тернополе, прямо на станции техобслуживания, умер 58-летний водитель маршрутки. По словам одного из свидетелей, он помогал умершему водителю чинить маршрутку, а когда отошел на пару минут и вернулся, товарищ уже был мертв. Погибший страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также в Винницкой области автомобиль Mercedes упал с домкрата и раздавил водителя.

А не так давно во Львове на одной из автостоянок во время ремонта грузовик с прицепом неожиданно тронулся с места и наехал на водителя этого авто. Жертвой аварии стал 54-летний сельский житель.

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Тег Тернополь, машина, мужчина, погибший

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