Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Тернопольской области на глазах у друзей утонули подростки

11 июля, 22:53

Елена Вус Елена Вус

Помочь тонущим детям было некому

В субботу, 11 июля, около 18:30 на пруду между селами Мечищев и Ольховец Бережанского района Тернопольской области произошла трагедия. В пруду утонули двое подростков, которые отдыхали в компании друзей.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

По предварительным данным, 16-летний житель Бережан и 15-летний житель села Ольховец во время отдыха на пруду в компании еще трех несовершеннолетних пошли купаться. Когда они стали тонуть, помочь им было некому.

Одного из ребят спасатели достали уже мертвым, другой подросток умер в реанимации больницы.

В тренде
На известном в Украине курорте туристку укусил смертельно опасный паук

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК с пометкой "несчастный случай".

Реклама

Ранее сообщалось, что с начала июня в Украине, где разрешили отдыхать на пляжах в карантин, утонули 30 детей и подростков возрастом до 18 лет. Спасатели подчеркнули: трагедии случаются не только тогда, когда дети сами посещают озера и реки. Подавляющее количество ЧП происходит буквально на глазах у взрослых.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

Видео: facebook.com/pg/Ukravtodor.Gov.Ua

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели подростки несчастный случай пруд тернопольская область утопающие

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер председатель Всеукраинского совета церквей
Умер председатель Всеукраинского совета церквейЗапад
"Это не только пневмония": врач из Луцка рассказал об особенностях коронавирусаУкраина
Зеленский приехал на Буковину: видео
Зеленский приехал на Буковину: видеоПолитика
"Многие не смогут вернуться к нормальной жизни": врачи предупредили об осложнениях COVID-19Украина
Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волны
Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волныЗапад
Незаконная вырубка леса в Карпатах: полиция провела массовые обыски (фото, видео)
Незаконная вырубка леса в Карпатах: полиция провела массовые обыски (фото, видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять