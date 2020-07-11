В Тернопольской области на глазах у друзей утонули подростки

В субботу, 11 июля, около 18:30 на пруду между селами Мечищев и Ольховец Бережанского района Тернопольской области произошла трагедия. В пруду утонули двое подростков, которые отдыхали в компании друзей.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

По предварительным данным, 16-летний житель Бережан и 15-летний житель села Ольховец во время отдыха на пруду в компании еще трех несовершеннолетних пошли купаться. Когда они стали тонуть, помочь им было некому.

Одного из ребят спасатели достали уже мертвым, другой подросток умер в реанимации больницы.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК с пометкой "несчастный случай".

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Ранее сообщалось, что с начала июня в Украине, где разрешили отдыхать на пляжах в карантин, утонули 30 детей и подростков возрастом до 18 лет. Спасатели подчеркнули: трагедии случаются не только тогда, когда дети сами посещают озера и реки. Подавляющее количество ЧП происходит буквально на глазах у взрослых.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

Видео: facebook.com/pg/Ukravtodor.Gov.Ua

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