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В Тернопольской области на избирательном участке умер пожилой мужчина

Сегодня, 11:29

75-летний местный житель успел получить бюллетень и проголосовать

Фото: dpchas.com.ua

В райцентре Козова Тернопольской области на избирательном участке умер пенсионер. Несчастье произошло около десяти утра.

"Избирательный участок расположен в здании школы искусств. 75-летний местный житель успел получить бюллетень и проголосовать. Выйдя из кабинки, ему стало плохо. До приезда "скорой" домедицинскую помощь пенсионеру оказывал работник полиции, который нес службу на участке", – сообщают в полиции.

Реанимационные мероприятия проводили медики, однако вернуть к жизни мужчину не удалось. Причину смерти  установят эксперты. Сведения о данном событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег Тернополь, пенсионер, избирательный участок , выборы 2019

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Сегодня

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