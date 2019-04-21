В Тернопольской области на избирательном участке умер пожилой мужчина

75-летний местный житель успел получить бюллетень и проголосовать

Фото: dpchas.com.ua

В райцентре Козова Тернопольской области на избирательном участке умер пенсионер. Несчастье произошло около десяти утра.

"Избирательный участок расположен в здании школы искусств. 75-летний местный житель успел получить бюллетень и проголосовать. Выйдя из кабинки, ему стало плохо. До приезда "скорой" домедицинскую помощь пенсионеру оказывал работник полиции, который нес службу на участке", – сообщают в полиции.

Реанимационные мероприятия проводили медики, однако вернуть к жизни мужчину не удалось. Причину смерти установят эксперты. Сведения о данном событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

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